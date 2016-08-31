已開始找新工作？歐巴馬將成Wired雜誌客座編輯

歐巴馬今年8月4日在五角大廈的一場記者會中發言。(美聯社)

美國總統歐巴馬 (Barack Obama)將為《Wired》月刊10月25日發行的雜誌做客座編輯，這是首次有現任總統參與雜誌編輯的事物。

根據英國《獨立報》(The Independent)報導，Wired雜誌在聲明文稿中指出，這期刊物將完全客製化，而且主題將專注在都市計畫、網路安全、醫藥、人工智慧等方面的尖端領域。歐巴馬的參與也是配合白宮即將同時舉辦的會議，該會議的主旨就是要將世界上菁英發明家聚集到賓夕法尼亞州的匹茲堡(Pittsburgh)來討論投資科學和科技尖端領域如何改善人類的生活、這些投資如何能幫助美國繼續保持科技領先地位。

Wired雜誌總編輯Scott Dadich說，歐巴馬此舉與美國創國元老的作為互相呼應。這些元老當年寫下《美國獨立宣言》和憲法時，正值尖端哲學和科技發展時期，被稱為美國開國元勳之一的班傑明‧法蘭克林(Benjamin Franklin)當時正在進行許多關於電的實驗，也發表了許多可能被許多人認為相當瘋狂、關於電和溝通網路的言論。而《美國獨立宣言》主起草人、另一名開國元勳湯瑪斯‧傑佛遜(Thomas Jefferson)，當時也想要如何大幅改革土地計畫和開發。

Dadich表示，Wired雜誌想要討論今日科技能如何影響政治和領導人，因此歐巴馬就是探索這方面的不二人選。歐巴馬之前對雜誌的編輯事務也略有涉略，他曾為《魅力》雜誌(Glamour)撰寫關於女性主義的文章，《魅力》雜誌和Wired都是康德納斯出版集團(Condé Nast)旗下的刊物。

(中時電子報)