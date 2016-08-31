與台有關兩部電影 美媒：被奧斯卡期待

台灣導演李安執導的「比利．林恩的中場戰事」，以及好萊塢大導演馬丁史柯西斯執導，曾來台取景拍攝的「沉默」，獲得美國雜誌「綜藝」評選為「被奧斯卡期待」的電影。

據「綜藝」（Variety）雜誌報導，台灣導演李安的新作「比利．林恩的中場戰事」（Billy Lynn's Long halftime walk）是改編自方登（Ben Fountain）2012年的小說。

報導說，李安使用高幀率（High Frame Rate, HFR）技術，拍攝反戰題材的影片，使觀眾置身於激烈的戰爭情節裡，不論他最終是否成功，觀眾觀賞有天賦的導演所拍攝的電影，總是令人感到興奮。

此外，由馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導，並由李安引薦來台取景拍攝的史詩巨作「沉默」（Silence），獲評為20部之首。

報導說，這部電影的籌拍醞釀了20餘年，是馬丁史柯西斯繼「基督最後的誘惑」（The Last Temptation of Christ）與「達賴的一生」（Kundun）之後，完成的宗教三部曲電影。這部馬丁史柯西斯晚期的作品，風格仍如以往，鮮明又獨特。

綜藝雜誌推薦其他的影片另包括：湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演的「薩利機長：哈德遜奇蹟」（Sully）、馬修麥康納主演的Gold、梅爾吉勃遜（Mel Gibson）執導的戰爭片「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）。

金獎影帝喬治克隆尼（George Clooney）製片的「夜行動物」（Nocturnal Animals），班艾佛列克（BenAffleck）自導自演的「夜行人生」（Live By Night）等。

第89屆奧斯卡金像獎定2017年2月26日舉行頒獎典禮。1050831

(中央社)