蘋果被追稅 美批歐盟反遭打臉

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歐洲聯盟（EU）今天諭令科技大廠蘋果公司（Apple）補繳145億美元（約新台幣4663億元）稅款給愛爾蘭政府，美國政府大為不滿。但歐盟官員說，他們追稅線索最早來自華府。

路透社報導，美國聯邦參議院2013年5月提出1項報告，揭露蘋果和愛爾蘭政府達成協議，全球獲利的一大部分免稅，這份報告促使歐盟次月展開自身的調查。

美國財政部表示，歐盟執委會諭令蘋果補稅給愛爾蘭，危殆歐盟和美國的經濟關係，雙方致力達成跨大西洋自由貿易協議的努力也白費。

1名資深民主黨聯邦參議員表示，布魯塞爾當局「吃了美國稅收的豆腐」。

但同為民主黨參議員，並在3年前主持蘋果稅賦調查聽證會的李文（Carl Levin）指出，美國不堵住企業獲利藏匿海外逃稅的漏洞，歐盟只是課了美國追不到的稅。

李文聲明表示：「國稅局（IRS）課不到稅...，所以歐洲試著填補真空。蘋果逃避美國課稅，可恥，國稅局不對蘋果追稅，可恥。」

而對德國知名經濟智庫－德國經濟研究所（DIW）所長法拉茲謝（Marcel Fratzcher）來說，政壇間互揭瘡疤，反映了全球企業利用各國爭取投資的特性，削弱政府間合作打擊逃稅。

法拉茲謝告訴路透社：「企業利用一個政府，打另一個政府。」1050831

(中央社)