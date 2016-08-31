人口爆炸 2050年全球人口將逼近百億

Population Reference Bureau表示，到了2050年全球人口將來到99億，逼近百億大關。圖為今年大陸春運期間，廣東火車站等待返鄉民眾。（圖／新華網）

全球人口目前約為74億，據美國人口資料社（Population Reference Bureau （PRB）最新資料顯示，到了2050年全球人口將來到99億逼近百億大關，與當今人口數量相比增加了33%。

致力於分析公共健康問題的全球非盈利性組織 PRB 近日公布這份調查，CEO傑佛瑞.喬登（Jeffrey Jordan）表示，儘管全球生育率下降，但預計人口還是會持續增加，強度夠強足以讓全球人口達到近百億。

PRB報告中也指出，非洲，尼日爾等出生率最高的國家的人口數量將超過現在的3倍來到25億；中國的人口則是會減少3400萬，德國、俄羅斯和西班牙的人口也將分別減少960萬、790萬和350萬。

PRB自1962年開始調查統計人口數據，今年的統計資料主要是針對19個主要人口地區、衛生條件、環境因素等指標，就200個以上城市進行調查。

(中時電子報)