人口爆炸 2050年全球人口將逼近百億
全球人口目前約為74億，據美國人口資料社（Population Reference Bureau （PRB）最新資料顯示，到了2050年全球人口將來到99億逼近百億大關，與當今人口數量相比增加了33%。
致力於分析公共健康問題的全球非盈利性組織 PRB 近日公布這份調查，CEO傑佛瑞.喬登（Jeffrey Jordan）表示，儘管全球生育率下降，但預計人口還是會持續增加，強度夠強足以讓全球人口達到近百億。
PRB報告中也指出，非洲，尼日爾等出生率最高的國家的人口數量將超過現在的3倍來到25億；中國的人口則是會減少3400萬，德國、俄羅斯和西班牙的人口也將分別減少960萬、790萬和350萬。
PRB自1962年開始調查統計人口數據，今年的統計資料主要是針對19個主要人口地區、衛生條件、環境因素等指標，就200個以上城市進行調查。
(中時電子報)
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