為東京奧運提早準備 日本7-11超商將提供電話口譯服務

《日本經濟新聞》報導，日本全國的7-11便利超商決定擴大對外國顧客的服務，9月起通過「電話客服中心」，提供外國顧客與店員之間的「即時口譯」服務，先是翻譯中、英語，接下來還考慮翻韓語、西班牙語。

7-11提供免稅服務的店越來越多，利用免稅服務的海外旅客也多。7-11預估到2020年東京奧運之前，會有更多海外旅客有翻譯的需求，因此決定提供加盟店翻譯的支援。

這項新服務將從全日本的1萬9000家店開始做起。7-11已與專業的電話客服公司「trans cosmos」合作，提供顧客、店員與設在橫濱客服中心、札幌的翻譯中心的翻譯人員三方通話服務。

日本7-11為因應外國旅客已大批採用外籍店員，全日本38萬名店員當中有約2萬人是外國人，尤其以東京都心的店為主，因此支援全國加盟店翻譯服務乃當務之急。

不過，並非全天候提供電話翻譯服務，而是從上午9時至下午9時，今後也考慮延長提供服務的時間。

(中時)