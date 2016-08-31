她曾中風昏迷3年 醒來後靠當志工學講話

邱惠美因兩度腦中風昏迷3年，有如植物人，甦醒後，到創世基金會高分院當志工，10年來訓練自己雙手、講話都恢復正常了。（呂素麗攝）

創世基金會「三鐵義工 」李妍儀（左）因到宅服務植物人，與家屬歐玉秀（右）成為好友，兩人一起整理民眾捐贈的發票。（呂素麗攝）

創世基金會高雄分院昨天表揚義工，受服務的植物人家屬也出席慶賀 。（呂素麗攝）

邱惠美25年前因兩度腦中風昏迷不醒3年，有如植物人，甦醒後，手腳無力，話也講不清楚，10年前，她選擇到創世基金會高雄分院及慈濟當志工，靠整理發票、資源回收復健，和同學、同事講電話練習說話，現在的她，雙手及左腳都恢復功能，講話也正常了，她說，這全靠當志工所賜。

在創世高雄分院辦公室一偶，邱惠美快速的整理發票，有時還左手拿著助行器行走，幫忙接電話，不深談沒人知道她曾是臥床3年的植物人；她說，昏迷3年讓她對植物人感同身受，深刻瞭解植物人醒來後要踏出第一步很難。

她第1次中風時，左手、左腳無力，後來復健恢復；第2次腦中風更嚴重，昏迷3年，換右手、右腳無力，最難過的是，講話連先生都聽不懂，她很有毅力，做任何事都用無力的右手，更每周5天到創世整理發票，到慈濟做環保志工，強迫自己，久了，右手有力了，恢復功能。

而為了訓練講話，她打電話給朋友，吃力的告訴他們「我在練習說話」，現在她已可以幫創世接電話，只剩右腳無力。

創世30周年，昨天表揚志工，其中美容業的李妍儀，除了整理發票，也到植物人家裡協助泡澡、支援創世活動，被稱為「三鐵義工」；65歲的她個性開朗，到創世當志工後，她也學會剪髮，還為了就近到創世，把家從三民區搬來創世附近，用心良苦。

李妍儀曾到宅服務幫臥病的楊忠三剪髮，與楊妻歐玉秀成為好友，去年楊過世後，歐玉秀也出來當志工，兩人無話不談，一起做志工。

(中時)