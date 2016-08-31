汽車疑衝入東石漁港 男駕駛不治

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嘉義縣東石漁港30日深夜疑有1輛汽車衝入港內，消防局派吊車於31日凌晨吊起車輛，車內1名黃姓男子已死亡。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 105年8月31日

嘉義縣東石漁港30日深夜疑有1輛汽車衝入港內，消防局派吊車於31日凌晨吊起車輛，車內1名黃姓男子已死亡。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 105年8月31日

嘉義縣東石漁港30日深夜疑有1輛汽車衝入港內，消防局派吊車於31日凌晨吊起車輛，車內1名黃姓男子已死亡。警方表示，在車輛後車廂發現釣具，懷疑是前往漁港附近釣魚的民眾。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 105年8月31日

嘉義縣東石漁港昨天深夜疑有1輛汽車衝入港內，調派潛水人員前往現場並發現車子，派吊車於今天凌晨吊起車輛，車內1名黃姓男子已死亡；事故原因由警方調查中。

嘉義縣消防局表示，東石漁港於昨天深夜近11時左右，傳出疑似有1輛自小客車衝入漁港內，立即調派東石等消防人員趕往現場，到場著潛水衣等裝備下水尋找，潛水人員發現漁港內確實有車輛。

消防局隨即調派吊車到場，於凌晨零時40分左右，從漁港內吊起1輛自小客車，車內有1名35歲的黃姓男子，但已死亡，現場交由轄區派出所員警處理。

警方表示，在車輛後車廂發現釣具，懷疑是前往漁港附近釣魚的民眾，不過，是否因路況不熟？或是其他原因墜入港口，仍需進一步調查釐清。1050831

(中央社)