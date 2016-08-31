卡洛維奇61愛司 盧彥勳美網5盤落敗

網球選手盧彥勳今天在大滿貫等級的美國網球公開賽男子單打首輪面對第21種子的卡洛維奇，大戰近4小時，卡洛維奇全場轟出61記愛司，盧彥勳最終以盤數2比3落敗。

盧彥勳目前世界男單排名第73，克羅埃西亞的身高211公分重砲手卡洛維奇（Ivo Karlovic）排名第23，盧彥勳纏鬥3小時46分，最終以6比4、6比7（4比7）、7比6（7比4）、6比7（5比7）、5比7落敗。1050831

(中央社)