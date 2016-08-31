Youbike暫停營運 預計維修1至2天

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台北市交通局今天表示，YouBike系統異常，暫停營運，廠商因更新台中、彰化地區場站程式，導致系統異常，自8月31日5時起全面暫停營運。正緊急搶修中，預計1-2天恢復營運。1050831

(中央社)