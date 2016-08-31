國共論壇洪習會 洪秀柱：不要為見而見

外傳國共論壇11月在南京舉行，中國國民黨主席洪秀柱今天表示，希望兩岸論壇能持續進行，對於「洪習會」，洪秀柱說，不要為見而見，要對兩岸未來發展有更好的訊息。

洪秀柱接受電視專訪的節目30日晚間播出，被問及是否會出席今年的國共論壇，洪秀柱說，現在不叫國共論壇，是兩岸經貿文化論壇，但希望也不限經貿，希望是兩岸論壇，且能持續進行，目前也在策畫中，「如果他辦，我想我會去」。

若見到中國大陸領導人習近平，能帶回什麼東西？洪秀柱說，「我們要仔細思考，不要為見而見，那沒有意義」，要對兩岸未來發展有更好的訊息，九二共識是前主席馬英九這8年創造兩岸交流很好的方式，台灣也獲利良多，雖然死不承認，「但如果不是這樣，為什麼大家都在急」，若說觀光客不差「阿六仔」，但能讓其他國家的人來台灣觀光，也樂觀其成。

見習近平會否害怕被戴紅帽子，洪秀柱說，到底民進黨的想法是怎樣呢，「我們到底賣了甚麼台？賣了台灣哪一塊地？」，反而蔡政府上任百日，「島都變了礁」，到底誰在賣台？甚至完全談不上主權的積極作為。

被問及明年會再參選黨主席嗎？洪秀柱說「當然會」，她對她自己期許如此，但不表示大家都不可以來，盍各言爾志，大家把想法真誠說出來，由黨員做決定，因此，她說，現在完全不想連任不連任的問題，走好眼前這一步，未來交給黨員。

談到黨產問題，洪秀柱說，誰最該出來說清楚，就是前總統李登輝，當初黨產的這些變化是怎麼回事，紓困到哪去，錢跑到哪，李登輝擔任主席的時候，國民黨最有錢，「但他連黨工退休基金都沒提撥」，現在欠了幾十億，「現在輪到我們承擔」。1050831

(中央社)