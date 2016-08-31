警局與關務署聯手 緝毒犬深入物流中心

我要評比

防制毒品進入校園、斷絕毒品造成社會危害，花蓮縣警察局與財政部關務署聯手，出動緝毒犬，實施「查緝毒品行動及反毒宣導」，深入大型物流中心及民間託運單位，加強查緝。

花蓮縣警察局與財政部關務署基隆關連續兩天聯手主動出擊，採「以案查案，向上追源，向下發展」的偵查方式，斷絕境外毒品進入花蓮，特別針對轄內大型物流中心，託運貨品是否夾藏毒品進行查緝。

花蓮縣警察局刑警大隊副大隊長蕭地利表示，花蓮縣警察局將持續規劃臨檢及掃蕩等勤務，運用優勢警力在轄內各治安顧慮場所與治安要點執行臨檢、路檢勤務，有效降低毒品犯罪，阻斷境外毒品入侵，避免毒品戕害民眾身心及衍生治安問題。

此外，警察局也設有24小時免費檢舉毒品專線0800-381007，期盼查緝毒品，全民一起來。1050831

(中央社)