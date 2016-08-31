北韓頻試射 核彈頭進展仍不明朗

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連同日前首度試射潛射飛彈，北韓今年在武器技術上取得明確進展，但分析家還不確定北韓是否已成功研發相應的核彈頭。

路透社報導，北韓雖還沒有足以發射這些新飛彈的潛艇艦隊，不過各方對北韓威脅的關注程度直線上升。儘管遭聯合國制裁，北韓今年1月仍第4度核試，隨後又展開一系列飛彈試射。

此外，據最近的衛星影像分析，3座已知是生產核武與飛彈零部件的北韓工廠均已現代化或擴廠，使得北韓原本受限於武器資源缺乏的狀況，露出新端倪。

位於美國加州的明德大學國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）學者路易斯（Jeffrey Lewis）說：「從衛星影像裡，我們可以看出北韓增快了飛彈試射的步伐，並對生產裝備的工廠投下重本。」

路易斯說：「從最近的固態燃料潛射飛彈試射可看出，這些投資有了回報，但北韓尚未研發出裝載這些飛彈的潛艦。」

今年4月，1名南韓官員表示，北韓已完成核彈頭小型化，使其能安裝於飛彈上，不過目前尚無直接證據顯示北韓已這樣做。美國則表示，北韓宣稱已將彈頭小型化，是為了能發出具可信度的威脅。

專家預料，北韓第1枚核彈頭，應是裝於中程蘆洞（Rodong）飛彈上。該型飛彈能搭載1噸的核彈頭，射程達2000公里。

儘管屢次揚言要攻擊美國本土，北韓數年之內仍無法做出能搭載核彈頭的洲際彈道飛彈。（譯者：中央社陳亦偉）1050831

(中央社)