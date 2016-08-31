體驗不同面貌 台南106年將辦博物館節
台南市有41座公私立文化館舍，市府規劃明年將首辦「博物館節」，讓市民深入體驗博物館的不同面貌。
台南市過去幾年配合「518國際博物館日」，多舉辦「博物館月」活動，明年將規劃改名首辦「博物館節」，且結合國際博物館日及台灣設計展，為期1個月，展場地點在全市41座公私立文化館舍。
市府文化局統計，台南41座公私立文化館舍，分別是25座公立館舍及16座私立館舍，涵蓋人文歷史、自然科學、紀念、文學、藝術、產業及宗教等7種類別。
2017的博物館節，將規劃主題展區，邀請博物館學、文化創意產業、視覺設計或空間設計科系學生，媒合學校、館所共同合作，透過嶄新的敘事觀點，重新詮釋館舍的主題定位、人文脈絡、背景說明、典藏特色。
另外，博物館節將透過表演藝術與博物館的空間主題，延伸文化地景互動，讓市民透過藝術，發現博物館詮釋的更多可能性及趣味性。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。