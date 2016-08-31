體驗不同面貌 台南106年將辦博物館節

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台南市有41座公私立文化館舍，市府規劃明年將首辦「博物館節」，讓市民深入體驗博物館的不同面貌。

台南市過去幾年配合「518國際博物館日」，多舉辦「博物館月」活動，明年將規劃改名首辦「博物館節」，且結合國際博物館日及台灣設計展，為期1個月，展場地點在全市41座公私立文化館舍。

市府文化局統計，台南41座公私立文化館舍，分別是25座公立館舍及16座私立館舍，涵蓋人文歷史、自然科學、紀念、文學、藝術、產業及宗教等7種類別。

2017的博物館節，將規劃主題展區，邀請博物館學、文化創意產業、視覺設計或空間設計科系學生，媒合學校、館所共同合作，透過嶄新的敘事觀點，重新詮釋館舍的主題定位、人文脈絡、背景說明、典藏特色。

另外，博物館節將透過表演藝術與博物館的空間主題，延伸文化地景互動，讓市民透過藝術，發現博物館詮釋的更多可能性及趣味性。1050831

(中央社)