中市屯區新推兩幹線公車 11月上路

台中市政府繼今年3月推出「579」幹線公車後廣受學生族群好評後，「200路」台中女中—霧峰農工、「210路」台中女中到一江橋等2條屯區跳蛙式幹線公車，預計11月1日上路。

市府交通局表示，繼10公里免費政策實施後獲得市民好評，接下來路網改革即成為下一波行動重點。市府針對民眾各項需求，規劃的多條需求導向公車路線，已在7月底提送審議委員會審查及評選，通過3條新闢及接駛路線，交通局也要求在最短的時間實施上路，提供民眾更便捷的大眾運輸服務。

交通局表示，3月1日推出的579幹線公車提供學生族群快速、穩定及舒適的公車服務，實施成效良好獲得學生一致好評。因此循此成功模式，再規劃200路「台中女中—霧峰農工」、210「台中女中—一江橋」2條屯區跳蛙式幹線公車。其中200路公車已經評選出台中客運公司為經營業者，行經台中女中、台中家商、台中國小、興大附農、明德高中、立人高中、青年高中、霧峰農工等8所學校。

此外，配合鐵路高架化車站啟用，也規劃「太原火車站-國軍台中總醫院」橫向接駁路線，該路線也已評選出總達客運公司為經營業者，將行經最近社區蓬勃發展的太原路三段地區、澄清復健醫院、弘光大學附設老人醫院、國軍台中總醫院、東山高中、華盛頓中學及屯區藝文中心等，提供台鐵通勤、就學、就醫及藝文多功能服務。

而海線公車617路「梧棲-台鐵新烏日站」也評選中鹿客運公司為接續經營業者，服務範圍包括烏日、大肚、龍井及梧棲區等，持續強化海線民眾乘車服務。

除新闢路線外，也著手檢視無效路線及班次，日前已審議通過將行駛東山路高度重疊的16路、21路及31路等3條路線加以整併，整併後的存續路線21路將提供更切合實際需求的班次服務，並已於8月1日開始實施。

整合後的公車運能客運公司已轉移加強服務其他偏鄉地區。接下來，豐勢路廊上的90路及206路運能整合將於近期內實施，後續市府將持續檢討主要路廊上重疊的公車路線運能，讓公車資源有效配置及利用。

交通局說，未來還會陸續推出高美濕地、國際機場等快線公車，而其他幹線公車、轉乘接駁公車、服務性公車等路網改革計畫也會逐步推動實施，讓市民感受到行動市府的決心，並擴大公車服務範圍，讓更多市民享有優惠、便利的公車服務，同時也為未來山手線、捷運及輕軌等軌道運輸打下客源基礎。1050831

(中央社)