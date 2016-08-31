金山甘藷特香甜 田間廚房享受農村樂
新北市金山甘藷一年一獲，甜度高，口感綿密。新北市政府邀請民眾參加「新北市健康三寶甘藷推廣」活動，親子同遊北海岸體驗農家樂。
金山區公所表示，配合甘藷推廣活動，邀請金山汪汪地瓜園、萬里紮客及三芝番婆林休閒農場等農家，推出「田間廚房活動」，除結合北海岸觀光資源，更提供鄉村體驗系列活動。
「田間廚房」活動持續至9月30日止，讓民眾在休閒活動多一項新的選擇。
「汪汪地瓜園」位於金山重和里，是一個以地瓜為主題的體驗農園，可以種地瓜、挖地瓜、焢土（磚）窯，適合孩童前往體驗。親子戲水區，宛如親子遊樂場，提供民眾除金山老街，多一項貼近農村生活的體驗。
36歲的賴家華，與32歲的賴家龍兄弟，是金山的青年農民，因母親年事已高，兄弟倆決定離開職場，回到家鄉傳承祖先留下的農田，戴起斗笠拿起鋤頭，一步步把農田打造成現今的「汪汪地瓜園」。
「紮客」位於萬里磺潭里，擁有茂密的樹林，小溪貫穿園區，適合民眾露營體驗，並享用傳統烘窯或烤肉美食，夜晚聽著蛙鳴、溪水聲入眠。
「番婆林休閒農場」位於三芝錫板里，適合親子參加動手DIY活動，體驗農夫生活，園區還有花卉生態。
市府農業局長李玟表示，甘藷越吃越健康、愈吃愈漂亮，是最健康的農產品，北海岸金山、萬里、石門、三芝地區享有得天獨厚的地理環境，水質及土質都非常良好，所以生產的甘藷特別大、特別甜、特別好吃。
新北市每年約可生產4700噸的甘藷，是非常重要的農產品。李玟特別感謝農會系統，長期與市府合作共同推廣甘藷。
有意參加「田間廚房」民眾，相關資訊可至新北市金山區公所網站(http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/ )查詢，也可電洽活動三間農家詢問活動詳情。1050831
(中央社)
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