婦遭潑糞偷錢 親筆卡片謝警神速破案

被害婦人卡片感謝警方，指中山分局雷霆出擊，破案神速，減輕她被害的傷痛。(胡欣男攝)

被害婦人卡片感謝警方為民除害。(胡欣男攝)

失業的48歲楊姓單親媽媽，6月21日向友人借66萬救命錢，卻遭3名智利籍「潑糞幫」竊嫌鎖定，先伺機潑糞、假意關心，再偷走鉅款逃逸。楊婦報案時非常驚恐，中山警分局一面安撫其情緒，另方面積極偵辦，在案發第6天逮捕嫌犯，第7天移送，宣布破案。

楊婦本月29日手寫2張卡片向警方致謝，分別給中山分局偵查隊與中山二派出所，標題為「中山分局雷霆出擊，破案神速。」字字句句，充滿對警方的感恩之情。

她給偵查隊的卡片指出，針對該案，警方日以繼夜，不眠不休，一路從北到南，將3嫌一網打盡，逮捕歸案；讓飽受驚嚇，痛不欲生的被害人，能討回公道。「警官大人的大恩大德，小女子銘感五內，難以回報。」

另封給派出所謝卡，她也讚警方「為民除害」。她表示，當初員警受理報案讓她感受關懷，情緒得到安撫；不到1週就抓到嫌犯，更讓她佩服警方的辦案能力。

警方指出，刑案發生，被害人與家屬都希望早日破案，減輕被害的痛苦；唯有迅速破案，才能協助他們盡快走出傷痛。

對於楊婦的謝卡，參與偵辦的員警說，「打擊犯罪是警方本分，尤其逮捕國際竊盜集團，更讓嫌犯知道，來台灣犯罪，會踢到鐵板！」

楊婦6月21日，向友人借得66萬現金，被3名智利嫌犯尾隨至大樓外，其中1嫌突然對她潑糞水，再假意帶她進大樓擦拭清洗，同夥趁隙偷走現金逃逸。楊婦起初還感謝對方幫忙擦拭，直到大樓管理員提醒，才發現包包現金不翼而飛，氣得報警。

3嫌落網後南下高雄躲藏，警方只追回20多萬，其餘贓款流向，他們三緘其口。日前警方將他們從看守所中借提偵訊，他們才供出其他贓款已匯出國，為能換取較輕刑期，他們願意交代贓款流向，並賠償婦人。

(中時)