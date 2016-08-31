全國YouBike系統異常，台中iBike暫停營運

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台中市iBike系統今天一早受全國YouBike系統異常影響，全部無法使用。（盧金足攝）

很多平時以iBike代步的民眾，還以為機器故障。（盧金足攝）

「奇怪！iBike怎麼無法使用！」今天一早很多要騎iBike的台中市民，發現iBike機器無法感應，還以為機器故障，不少騎iBike轉搭交通工具的民眾只好棄車步行或搭公車。

今天（31）日凌晨5點開始，全國YouBike系統異常，台中iBike系統也受到影響，需要人工逐站檢修，預計約需2天完成更新，台中市政府交通局提醒民眾改用其他交通工具代步。

台中市府交通局長王義川表示，今天凌晨全國YouBike系統進行例行維護更新時，由於遠端自動化派版更新場站車柱軟體失敗，造成控制器異常無法使用，台中iBike系統也受到影響。

「需要以人工方式到每個場站現場逐一檢測，讓系統更新恢復；預計需要1、2天，台中市才能完成更新作業」，交通局建議民眾改用其他交通工具代步。

(中時)