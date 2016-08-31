鼓勵退休教師回校園 教部推教學換宿
許多國民中小、學退休教師都還很年輕，擁有豐富經驗和教學熱忱。教育部推出「教學換宿」計畫，鼓勵退休教師和教學志工到偏遠學校教學。
教育部說，「教學換宿」是由學校依在地特色、師資需求，和教學志工一同規劃一學期課程，服務範圍可包括補救教學、課後照顧、社團指導或藝能活動等。參與偏鄉學校提供免費住宿，讓志工可安心留在當地，順便體驗人生。
擁有「攀樹技術師」國際證照的政治大學附屬高級中學退休教師林義成今年就參與「教學換宿」到彰化縣香田國小服務，教授專業攀樹課程，鍛鍊體能，也把護樹、愛惜大自然精神融入教學中。
香田國小校長黃至賢說，當學生登上樹梢、遠眺校園時，那感動的剎那，一定會成為小學生活中最難忘回憶。
105學年度共有10校參與「教學換宿」，包括新北市欽賢國中、南投縣仁愛國中、南投縣魚池國中、南投縣信義國中、彰化縣二林鎮香田國小、彰化縣原斗國中、宜蘭縣南澳鄉東澳國小、宜蘭縣大同鄉南山國小、嘉義縣梅山鄉太平國小與嘉義縣大埔國中小。相關資訊可參考「鹿樂～偏鄉教育群眾募集平臺」。1050831
(中央社)
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