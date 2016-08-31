YouBike暫停使用 上午對外說明

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台北市交通局今天表示，YouBike營運廠商因更新台中、彰化地區場站程式，導致系統異常，目前全台暫停營運，YouBike 訂於上午9時30分在市府捷運YouBike站，忠孝松仁路西南角對外說明。

交通局表示，YouBike營運廠商因更新台中、彰化地區場站程式，導致系統異常，自清晨5時起全面暫停營運。刻正緊急搶修中，預計1-2天恢復營運。

交通局說，目前YouBike全台都暫停營運，YouBike公司預定上午9時30在市府捷運YouBike站，忠孝松仁路西南角對外說明。1050831

(中央社)