新加坡茲卡82例 美國將其列入旅遊警示

我要評比

新加坡政府今天表示，境內茲卡病例人數攀升至82起，美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，已將新加坡列入旅遊警示名單。

法新社報導，新加坡衛生部與國家環境局證實26起最新境內感染病例，多數出現在阿裕尼（Aljunied）東部郊區附近，先前病例也聚集在此區居多。

茲卡疫情蔓延初期，病例多為外籍建築工人。

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心表示，獲報後已將新加坡列入旅遊警示名單。

根據網站上的聲明，美國疾病管制暨預防中心建議，前往新加坡的旅客應避免被蚊蟲叮咬，也警告茲卡病毒可能經由性行為傳染。（譯者：中央社周莉芳）1050831

(中央社)