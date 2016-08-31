學子升學壓力大 焦慮現象須留意

我要評比

1名國三女學生因自我要求較高，陸續出現緊張不安、來回走動、睡不好的現象，她在家長陪同下到醫院就診，才發現是短暫焦慮症的症狀。

大里仁愛醫院身心內科主任官達人指出，臨床上有不少學子反映睡眠品質不佳、胸悶、注意力不集中、心悸、胃口不好等症狀前往醫院就診，且女性比例高於男性。

官達人表示，這些症狀是短暫焦慮症的現象，可能造成的原因常見為長輩對學業的要求過高，或兄弟姊妹間表現優秀、自我要求完美等。

官達人說，透過時間的調配、適當的休息、避免熬夜及適量的運動、心態的調整、家人的鼓勵及藥物治療等，都可以大大地改善症狀。

醫師也提醒家長，家中如有面臨大考的考生，應多多留意是否有以上症狀，應多陪伴並減少攝取過多的茶、咖啡或咖啡因的飲料，避免過量攝取導致不易入眠。1050831

(中央社)