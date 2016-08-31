甄子丹牽手汪詩詩13年 燭光晚餐驚藏真愛密碼
武打巨星甄子丹與汪詩詩牽手13年，夫妻恩愛如昔，2003年甄子丹與小18歲的汪詩詩閃婚，消息震驚演藝圈，婚後兩人育有一子一女，一家四口幸福模樣深植人心，而昨(30日)是夫妻倆結婚紀念日，甄子丹與嬌妻享受燭光晚餐，裏頭還藏有「真愛密碼」！
甄子丹與汪詩詩享受兩人時光，甜蜜吃燭光晚餐，慶祝結婚13年，夫妻倆還準備與他們結婚時同年份的酒，甄子丹感觸在微博寫下：「這是一個特別的年份」，他也透露，其實幸福很簡單「彼此相愛，尊敬和珍惜，也願天下有情有愛」，甄子丹還不忘標記嬌妻放閃，恩愛模樣羨煞眾人。
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(中時電子報)
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