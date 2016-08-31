20分鐘就可能曬傷 全台紫外線過量

我要評比

行政院環境保護署紫外線指數預報顯示，今天全台各地紫外線指數為過量級，民眾出門須做好防曬措施。紫外線過量級地區民眾，如果在外曝曬20分鐘就可能遭曬傷。

依環保署紫外線監測系統分級標準，紫外線指數8到10屬過量級，11以上屬危險級。據環保署空氣品質監測網預報紫外線指數顯示，今天全台都是過量級，指數為8到9。

環保署表示，紫外線過量級地區民眾，如果在外曝曬20分鐘就有能曬傷，建議民眾在上午10時到下午2時期間，盡量減少外出，且外出時應做好防曬措施。

空氣品質方面，全台各地及外島地區空氣污染指標（PSI）為良好到普通等級，指標污染物為臭氧；中部及雲嘉南地區受擴散條件較差影響，局部地區午後臭氧濃度較高，環保署提醒敏感族群中午期間減少戶外活動，細懸浮微粒（PM2.5）指標為低到中等級。1050831

(中央社)