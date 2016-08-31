美饒舌歌手克里斯小子和警方對峙後被捕

洛杉磯警方8月30日接獲報案後到克里斯小子家查看。(美聯社)

克里斯小子Chris Brown。(美聯社)

美國饒舌歌手、曾經毆打過前女友、流行歌手蕾哈娜(Rihanna)的克里斯小子(Chris Brown)，週二在洛杉磯家中和警方對峙數小時後，因為涉嫌用致命武器襲擊他人而被捕。一名女子稍早報警並向警方表示，克里斯小子突然拿出槍指著她的頭要她滾出去。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail) 報導，前選美冠軍Baylee Curran週二凌晨三點向警方報案，表示她到克里斯小子的家中為音樂錄影帶試鏡時，因為稱讚現場其中一人的鑽石十字項鍊，就遭到克里斯開槍指著她的頭，並且叫她滾出去。

警方抵達克里斯小子家後，克里斯小子和其他在屋內的人都沒有回應或開門，警方花了幾個小時才取得搜索票，但在這段期間克里斯小子上傳數個短片到社群網站Instagram上、抱怨警方騷擾他，他在影片中說睡夢中被警用直升機和警察敲門聲吵醒，他抱怨自己一直守法、照顧女兒、好好工作但是每三個月就會被騷擾，克里斯小子指控警方反應過度。

他的律師Mark Geragos到場後先進入屋內，隨後和克里斯小子一起步出大門，克里斯平靜的坐在屋子附近的地上，約15分鐘後又回到屋內。警方表示將會訊問約六名當時也在屋內的人士，但不願意證實他們是否有在屋內找到武器，或是證實克里斯小子是否曾從窗戶中丟出一包裡面內有槍枝和武器的袋子。

事件女主角Curran也一度在Instagram上用影片抱怨這起事件，她說自己並非自願出這種事。《每日郵報》報導她在廣播節目上說，克里斯朋友正在炫耀那條項鍊時，她讚美那條項鍊但未碰觸它，但克里斯突然拔槍並說：「給我滾出去，我受夠你們這些女人了。」Curran說她以前參加過克里斯小子的派對，都沒有碰上任何問題，她向八卦媒體TMZ表示，今天這起事件發生時，克里斯小子看似嗑藥跟酒醉。她要離開時，克里斯的友人不願讓她帶走手機，除非她同意簽下保密協議，但Curran拒絕、並在和朋友一起離開後報警。

曾和美國實境秀明星金‧卡戴珊(Kim Kardashian)拍攝性愛錄影帶的前男友饒舌歌手Ray J，當時也受邀參加克里斯小子家中的派對，他在早上7點左右離開現場，但他開的BMW被警方當作證據扣留，因此必須要找他的弟弟來將他接走。

克里斯小子過去幾年數度和執法單位發生衝突，其中最著名的事件是2009年2月他和蕾哈娜交往時，他將蕾哈娜毆打成滿臉瘀青腫脹，照片傳到網路上後引發軒然大波，克里斯小子因此被判處五年緩刑，並且必須接受一年家暴諮詢服務，以及服六個月的社區服務。

(中時電子報)