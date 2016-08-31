婚禮前大拇指脫臼 何潤東嚴禁賓客做「這件事」

何潤東婚禮前夕打球傷到大拇指。（圖／取材自何潤東微博）

何潤東與交往9年的老婆Peggy，明天將在台北舉行婚禮，正式宣告揮別單身，不過就在婚禮前一天，何潤東居然打球導致大拇指第一節脱臼外翻，但好險不影響明天婚禮進行。

何潤東與老婆一同前往林心如婚禮。（圖／本報系資料照片）

何潤東表示趁著工作空檔跑去打球放鬆，沒想到大拇指第一節居然脫臼，甚至還往後翻了45度，讓他擔憂是否得到醫院治療，未料一位弟弟走過來表示得把拇指扳回來才行，因此他咬牙忍痛用左手扳回去，結果清脆的響亮聲嚇壞這名弟弟，後來才知他是只去找醫生扳回來，而不是自己動手，不過回家後老婆見狀立即製作冰袋冰敷，他也立刻撒嬌表示「有老婆在就好快快」。

對於明日即將到來的婚禮，他也宣告自己有傷在身，希望所有人別跟他握手，對此粉絲也紛紛留言關心，甚至搞笑表示 「連受傷都能放閃看來沒啥大礙」。

(中時電子報)