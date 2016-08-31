Ubike異常 桃園通勤族抱怨連連

我要評比

Ubike因執行中彰地區系統更新工作，導致全台系統異常，目前已緊急搶修、採人工逐站檢修更新中，桃園地區從凌晨5時起全面暫停營運。

不少搭乘ubike的通勤族，抱怨連連，王先生表示，他平常從鶯歌坐火車到桃園，然後在桃園火車站使用ubike，今天卻不能用；他說，這兩天只好搭乘計程車到公司上班。

(中時)