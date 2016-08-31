英相：不提早辦大選 不辦2次脫歐公投
英國首相梅伊今天說，為確保政局穩定，不會提前舉辦大選，在與歐盟舉行脫歐談判前，會向國會報告，但脫歐就是脫歐，不會再舉行另一次公投。
英國國會下週即將開議，反對黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）與有意爭取黨魁大位的史密斯（Owen Smith）誓言，除非政府提出的脫歐計畫獲得社會大眾同意，否則將在國會投票否決政府啟動里斯本條約第50條。
梅伊已表示，今年底前不會啟動里斯本條約第50條，一般認為，啟動程序約在2017年初展開，進行至少2年的脫歐談判。
英首相府官員日前表示，首相不計劃讓國會針對脫歐談判案進行表決，發言人表示，在討論過程中會讓國會議員可以表達意見，法律並未強制規定政府在啟動脫歐談判前有義務諮詢國會的意見，選民在6月23日投票決定脫歐的決定必須被尊重。
另一方面，首相發言人表示，保守黨2015年5月剛獲得大選勝利，雖然前首相卡麥隆因為6月底的公投決定脫歐而下台，但梅伊認為，為讓政局穩定，不會提前在2020年前舉行大選。
發言人並說，政府不會再舉行第2次公投，也無意再透過走後門的方式重新加入歐盟。1050831
(中央社)
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