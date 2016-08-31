缺席VMA原因曝光 泰勒絲擔任強姦案陪審員

泰勒絲缺席VMA，原因是在家鄉替案件擔任陪審員。（圖／達志影像）

泰勒絲擔任陪審員，被同行民眾拍照。（圖／翻攝推特）

泰勒絲日前缺席MTV音樂大獎(VMA)，盛傳她是不想遇到死對頭肯伊威斯特與金卡戴珊夫妻。不過真正原因曝光，原來泰勒絲是去盡國民義務，在家鄉納許維爾（Nashville）擔任陪審員。

泰勒絲缺席MTV音樂大獎頒獎典禮原因揭曉，原來她為了履行國民義務，在老家擔任陪審員，由於該案件牽涉強姦與綁架，在開庭前，法官詢問陪審團是否會有偏頗心態？泰勒絲就表示自己因先前也有一樁被騷擾案在處理，因此擔心自己無法公正審理，最後法官解除她陪審員一職。

不過淳樸小鎮來了個大明星，泰勒絲雖然沒有化妝，但還是成為陪審團中最耀眼的人物，許多人都要求合照留念，她也大方接受，意外成為這起案件的另一話題。

(中時電子報)