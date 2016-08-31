陳副總統公開信 向年金委員與國人喊話

副總統暨國家年金改革委員會召集人陳建仁今天說，年金改革實質討論才要開始，但網路上流傳許多不實方案，盼謠言止於智者。他並向委員們喊話，盼能夠以全民均安為依歸。

陳副總統今天透過社群網站臉書（facebook）發表公開信，給國家年金改革委員會委員和關心年金改革的國人同胞。

他說，總統府國家年金改革委員會已召開10次會議，各部會也完整報告13種不同的年金制度。

陳副總統說，由於年金制度並未隨著人口老化、薪資凍漲、利率下降及時調整，根據最新一次精算報告，軍、勞、教、公各基金收支失衡(入不敷出)的年度，分別在2011年、2018年、2018年和2019年；各基金用罄的年度分別是2024年、2027年、2028年和2030年。精算報告也指出，軍、公、教、勞保的現行費率與平衡費率差距甚鉅，長期費率低收是各大基金將於未來15年完全用罄的原因。

他說，根據年金改革委員會現況報告的彙總，軍、勞、公、教、私校、農民、與國民年金的平均每月給付，分別為新台幣4萬9379元、1萬6179元、5萬6383元、6萬8025元、1萬7223元、7256元與3628元。雖然各年金制度的設計有所不同，但是給付懸殊卻是不爭的事實。

他說，他個人以為，這次的年金改革，既要確保每位國民的老年生活不虞匱乏，又要能維持年金制度永續穩健，讓每個世代都得到保障。

副總統說，他期盼年金改革能建立一個博愛、平等和永續的社會安全制度。它是全面的，希望能保障每一位老人的基本生活需求，而不是針對特定職業進行改革，而且希望訂定地板原則，每人都得到維持最低生活所需的給付。

他說，它是科學的，希望能以精算的實證資訊進行所得替代率、保險費率、給付條件等的合理調整；它是務實的，希望努力提升基金運用效率，達到基金的合理投資報酬率；它是民主的，希望以資訊公開、會議透明來尋求委員與國人的建言與支持。

副總統指出，如果這次的年金改革，能夠讓台灣每一位老人都有一份足以養老的基本生活年金，再搭配長期照護和全民健保的社會服務，不僅可以使老人得以安老，也可以減輕年輕人照顧老年長輩的負擔，同時又能確保年輕人年老時，可以得到同樣完整的國家照顧。

他說，懇請年金改革委員竭盡心力、集思廣益，希望年金制度能夠達到「財務穩健、永續經營」，「公平合理、包容差異」，「漸進改革、全民均安」的預期理想。年金改革的實質討論才要開始，但是網路上卻流傳許多不實的方案，讓很多人感到恐慌，企盼謠言止於智者，大家不聽信也不傳播謠言。

他喊話指出，「各位可敬的年金改革委員，我們肩負著國人的期許和付託」，在未來的實質討論中，懇請各位代表不同職業團體的委員，能夠以全民均安為依歸，進行全盤周延的研議；也懇請不同專業領域的學者專家委員，能夠就年金改革的社會公義、平衡精算、財務健全各層面，提供具體可行的改革方案。

他說，唯有如此，才能打造出新而永續的國家年金制度，造福世世代代的台灣人民。1050831

(中央社)