陸使館遭炸 吉爾吉斯強化首都反恐

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官員表示，吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）的中國大陸使館，昨天疑遭一輛自殺汽車炸彈攻擊，攻擊者身亡，另造成至少3人受傷。吉國總統下令加強首都反恐措施。

路透社報導，中國大陸與吉爾吉斯的官員都稱這是一項恐怖攻擊。吉爾吉斯總統辦公室發表聲明指出，總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）下令首都相關地區採取額外的反恐措施。

中國大陸譴責攻擊事件，並敦促吉爾吉斯當局儘快調查，釐清事件幕後真實情況。

中國大陸外交部在官網上報導，大陸外長王毅與吉爾吉斯外長透過電話討論這次攻擊事件，王毅要求吉爾吉斯「儘快查明真相，嚴懲元凶，杜絕此類事件再次發生」。

大陸官方新華社報導，王毅另表示，大陸將深化與吉爾吉斯的反恐合作「維護共同安全利益」。

據新華社報導，在攻擊事件中受傷的3名傷者，是在使館內工作的吉爾吉斯人。1050831

(中央社)