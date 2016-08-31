陸使館遭炸 吉爾吉斯強化首都反恐
官員表示，吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）的中國大陸使館，昨天疑遭一輛自殺汽車炸彈攻擊，攻擊者身亡，另造成至少3人受傷。吉國總統下令加強首都反恐措施。
路透社報導，中國大陸與吉爾吉斯的官員都稱這是一項恐怖攻擊。吉爾吉斯總統辦公室發表聲明指出，總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）下令首都相關地區採取額外的反恐措施。
中國大陸譴責攻擊事件，並敦促吉爾吉斯當局儘快調查，釐清事件幕後真實情況。
中國大陸外交部在官網上報導，大陸外長王毅與吉爾吉斯外長透過電話討論這次攻擊事件，王毅要求吉爾吉斯「儘快查明真相，嚴懲元凶，杜絕此類事件再次發生」。
大陸官方新華社報導，王毅另表示，大陸將深化與吉爾吉斯的反恐合作「維護共同安全利益」。
據新華社報導，在攻擊事件中受傷的3名傷者，是在使館內工作的吉爾吉斯人。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。