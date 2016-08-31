電郵破解 翁啟惠涉貪出現鐵證

中研院院長翁啟惠（前中）4月間移送士林地檢複訊，檢察官訊後認為翁啟惠涉犯貪汙、背信等罪，諭令限制出境。（郭吉銓攝）

浩鼎案在檢方持續追查下，又有重大突破，檢方就訊副總統陳建仁作證，確認去年8月28日他曾參與的浩鼎專家會議是浩鼎弊案起爆點。檢方查扣中研院前院長翁啟惠電腦，發現上萬封電子郵件，挖出翁啟惠貪污對價的多項證據。從電郵內容可窺見，翁啟惠坐鎮中研院院長辦公室，竟是忙著下單賣股，為自己理財，極其荒謬。

浩鼎因應抗癌新藥OB-822臨床實驗不如預期，去年8月28日邀請五位在醫學上具重量級人士參加會議。副總統陳建仁當時是中央研究院副院長受邀與會，而被檢調傳訊查證會議過程。據《壹周刊》報導，該會議後，浩鼎高層即開始大量賣出持股，涉內線交易，該案已送士林地檢偵辦；中研院前院長翁啟惠情節則更誇張，首先，浩鼎董事長張念慈曾答應以1500張浩鼎股票給翁啟惠，以換取中研院相關技術。該事因技轉未核准做罷，但亦為索賄證據。第二，翁啟惠曾要張念慈「捐贈」30萬美元，予翁啟惠在美國的實驗室。第三，翁女翁郁秀取得3000張浩鼎股票資金，竟是翁啟惠與張念慈商議先向鉅商尹衍樑借款，再由張念慈還款，翁啟惠竟半毛錢都沒出。

檢方從破解的郵電發現翁啟惠是位「理財」高手，他坐在台灣最高學術殿堂-中研院院長辦公室下單賣股，何時？何價？掌握精準！檢調戲稱翁啟惠郵電爆發的弊端已超過美國總統參選人希拉蕊電郵門醜聞。在郵電等鐵證下，翁啟惠恐難逃涉貪司法審判。

在新藥解盲未過及翁啟惠案紛擾下，浩鼎股價從740元高價下墜，最低曾達321元；其後在幕後金主逢低買進穩盤，出現反彈至600多元。但浩鼎沒有營收支撐、本夢比遠景遙不可期，股價一高，出脫者日增，股價再探400元價位，今日跌幅逾6%，最低價曾達385.5元。

(中時電子報)