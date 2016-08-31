陸客恐少60萬人 賀陳旦：毋因小變化看衰整體

全球尤其亞太地區觀光人數急速攀升，已成為全球新經濟發展趨勢，也是新經濟重點項目。交通部今天舉辦「前瞻規劃、大步向前」論壇，主題為「台灣觀光的下一個十年」。

觀光局表示，台灣觀光潛力極大，據世界觀光旅遊委員會（WTTC）預測，2025年觀光生產總額將達到1.2兆元、創造83.3萬個就業機會。聯合國世界觀光組織（UNWTO）也預測，未來10年，亞洲地區觀光客將成長102%，加上廉價航空刺激旅遊盛行，觀光將是我國內需經濟的主要支柱。

今天論壇廣邀產官學界參與，除了交通部長賀陳旦，行政院政務委員張景森、立法院副院長蔡其昌均代表行政、立法機關與談，以「新南向政策的機會與挑戰」、「觀光業良善管理與升級」、「未來觀光發展的關鍵議題」等3個面向，全方位探討未來台灣觀光發展議題，期望凝聚各界共識。

賀陳旦表示，台灣正面臨觀光旅遊重要轉捩點，希望透過研討會進一步請益，政府配合作法初步切磋，5月底赴祕魯參加APEC觀光部長會議期間，與美國、日本部長級首長與談，過去無須為觀光旅遊整體規畫，因國民旅遊強大、購買力不需要靠觀光收入，但近年分別已積極推動開放、調整制度，主因即為全球化步伐與數位化發展，有更多機會到外地。

賀陳旦說，全球旅遊繼續成長，就看如何把握機會。必須承認近1、2年來、尤其近半年特定客源，例如陸客明顯減少，除了當成警訊，也應當成追求旅遊成長更大彈性，以因應各式各樣市場變化，包括油價上漲、恐攻威脅等因素，均有可能影響地區旅遊發展，「我們在浪潮的船上，不應打順風球，共同面對困難，讓體質更健康，因應各式各樣變化。」

他說，台灣真正面對問題到底多嚴重、應該如何處理，截至8月統計，預估今年陸客將減少60至65萬人，部分收入減少，但整體觀光仍成長，預期不僅總人次有相當可能達千萬，總產值也應該會成長3%左右，觀光業可達5000億元。

賀陳旦強調，沒有理由因「一點小變化」而將整體發展「看衰」，應靠大家努力、繼續將產值做大，不只是數字，而應著重再訪率、對台灣喜愛旅遊行為呼應品質化旅遊等，才是可長可久做法，大方向仍須業者提醒注意業別、地區。

賀陳旦也說，同時政府也需要發現「新機」，例如新政府推動新南向政策，走向新南向時，有哪些新機會、哪些企圖心，並針對問題找出解方、開啟新機會，回顧與展望。

(中時)