北京疏解非首都功能 預計關3百家企業

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北京「疏解非首都功能」相關政策還在持續，預計今年內將關停工業企業300家以上，清退、改造升級和疏解轉移傳統商品交易市場90個。

京華時報報導，北京市京津冀協同辦常務副主任王海臣表示，「嚴控增量效果進一步顯現」，自2014版「北京市新增產業的禁止和限制目錄」發布以來，不予辦理工商登記業務累計達1.5萬件。

今年以來，北京市已累計停產不符合首都城市戰略定位的製造業企業174家；調整疏解商品交易市場25家，疏解商戶1.2萬餘戶。

報導說，按照年度計劃確定規定的任務目標，預計今年內將關停退出工業企業300家，提前一年超額完成關停退出工業企業1200家的任務；關停清退、改造升級和疏解轉移傳統商品交易市場90個。

此外，北京市已壓縮市屬大學招生計劃10%，加快建設北京化工大學昌平南口校區、北京城市學院、北京建築大學和北京工商大學新校區，職業教育資源整合和低端專業撤併加快實施。同時壓縮北京聯合大學招生規模，研究新校址選址。

王海臣說，北京市將城六區農村集體土地、國有企業存量用地和直管公房作為疏解的重要手段，彈性善用資源。1050831

(中央社)