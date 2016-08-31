韓諜報片密探 角逐奧斯卡最佳外語片
好萊塢華納兄弟影業公司出品，南韓導演金知雲執導的諜報片「密探」（The Age of Shadows），獲選代表南韓角逐明年奧斯卡金像獎最佳外語片獎項。
金知雲在2013年曾執導動作片「重擊防線」（The Last Stand），這是他進軍好萊塢的首部作品，也是主角阿諾史瓦辛格（Arnold Alois Schwarzenegger）復出影壇的首部電影。
時隔3年後金知雲再次執導，華納兄弟影業公司（Warner Bros. Pictures）首部出品的韓語片密探，並獲選代表南韓角逐奧斯卡金像獎最佳外語片獎項。
密探的主要演員包括，主演「逆倫王朝」（The Throne）的宋康昊，「釜山行」（Train to Busan）的孔侑，去年宋康昊並獲選為美國影藝學院（Academy ofMotion Picture Arts and Sciences）第一個韓籍會員。
全片描述1920年代，抗日「義烈團」團長（孔侑飾）由上海運送炸藥至南韓，炸毀日本殖民統治時代重要設施的故事，運送期間遭遇，表面上替日本殖民政府效力的韓國警察（宋康昊飾）阻攔，展開鬥智鬥勇的故事。1050831
(中央社)
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