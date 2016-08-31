鳳山華廈火警偵破，5年前舊住戶懷恨縱火

鳳山分局偵破福祥街縱火案，逮捕之前曾住在起火華廈的王姓男子（中）。（林宏聰攝）

鳳山福祥街30日凌晨發生火警，7樓華廈共百餘住戶倉皇逃生，1名徐姓婦人全身50%燒燙傷；鳳山警方調閱監視器，發現是5年前搬離該華廈的24歲王姓男子，因當年與住戶有糾紛，這幾年懷恨在心，昨天凌晨以打火機點燃1樓電梯控制板及電燈控制器引火，昨晚檢警逮捕王男並帶回現場模擬。

因受傷最嚴重的徐姓婦人事發時離起火點很近，一度被懷疑是縱火嫌犯，但警方調閱監視器後，發現是另名男子所為，經住戶指認，該名嫌犯曾是該華廈王姓住戶，6年多前與其他鄰居發生糾紛，他曾破壞鄰居的機車儀表板、坐墊，約5年前搬離。

警方循線逮獲王姓男子，王男的父母聞訊傷心欲絕，表示兒子有精神疾病，有身心障礙手冊，最近情緒很不穩定，可能因此想起往事心懷怨恨。

警方調查，王男30日凌晨步行回到福祥街華廈，以打火機點燃1樓電梯的塑膠控制面板、樓梯間的塑膠電燈開關面板，隨即引起火勢，燃燒面積約6坪，造成百餘住戶暗夜驚醒逃生，徐姓婦人燒傷，另名11歲男童跳樓逃生，幸無大礙。

鳳山分局專案小組30日傍晚6點左右掌握王嫌身分，前往他住處逮人，查扣作案時穿的衣著及點火用的打火機，王嫌起初否認，後來見證據確鑿只好認罪，訊後被依公共危險罪嫌移送法辦。

(中時)