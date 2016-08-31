歐巴馬騎驢找馬？將任連線雜誌客座編輯

我要評比

美國總統歐巴馬開始騎驢找馬了嗎？接下來幾個月，他將為科技雜誌「連線」（Wired）擔任客座編輯。

法新社報導，「連線」雜誌今天表示，這是美國首次有現任總統擔任雜誌的客座編輯。歐巴馬將參與以未知領域為主題的11月號雜誌編輯工作。

「連線」雜誌指出：「我們的第44位總統就像連線雜誌一樣，是位停不下來的樂觀主義者，他希望焦點可以放在未來，聚焦人類繼續前進必須克服的下個障礙。」

「連線」總編輯達德希奇（Scott Dadich）表示：「我們希望思考現今的科技能如何影響政治領導，誰比歐巴馬總統更適合幫我們探索這些想法？」

歐巴馬當了8年總統後，將於2017年1月20日55歲時離開白宮。

歐巴馬擔任「連線」的客座教授，並非第一次踏足雜誌領域。去年他也曾為「魅力」（Glamour）雜誌9月號撰文，談女性主義。（譯者：中央社鄭詩韻）1050831

(中央社)