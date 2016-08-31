蔡依林爆右耳刺五角紅星 藏「暗碼」套牢錦榮
天后蔡依林（Jolin）和錦榮穩定交往7年，雖然期間男方多次傳出混夜店把妹消息，但她始終相信另一半，兩人感情依舊幸福甜蜜，不過近日她被眼尖網友發現，右耳上方偷偷刺了一個「五角紅星」圖案，據悉是為了求幸福，讓戀情更加順遂。
據《壹週刊》報導，蔡依林經高人指點下，6月悄悄在右耳刺了一個比小姆指指甲還小的五角紅星，如果沒仔細看，根本不會發現，爆料者透露，她已經將近10年不再刺青，這次會刺五角紅星，就是希望跟錦榮的戀情能長長久久，而蔡依林經紀人低調表示，她單純是因為造型好看而刺的。
據悉，五角紅星又稱為「五芒星」，在許多信仰裡都是重要符號，占星學上，不但是愛情的關係，還有鞏固與保護之用，現代人則認為此圖案可用來防小三。
(中時電子報)
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