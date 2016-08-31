《新歌聲》糾結 哈林情緒失控淚崩

《新歌聲》糾結，哈林淚崩。（圖／取材自中國新歌聲微博）

大陸歌唱節目中國新歌聲(原名中國好聲音)，延續以往陣容，由庾澄慶(哈林)、那英、汪峰、周杰倫擔任導師，其中，由哈林領軍的戰隊要進行五強爭奪戰時，面臨學員PK，讓哈林很糾結，一度情緒失控淚崩，灑下男兒淚。

庾澄慶在節目中進行殘酷的PK抉擇，有別於以往嬉笑，哈林數度眉頭深鎖、神情凝重，面臨殘酷淘汰賽制，哈林難割捨，難過地淚灑攝影棚，身旁的嘉賓范曉萱也在旁，輕拍庾澄慶肩安慰，真性情讓人動容。

(中時電子報)