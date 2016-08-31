檢警查職業賭場 赫見高市議員陳明澤在場
高雄地檢署檢察官昨天深夜率領高雄市警局特勤中隊、湖內分局員警前往湖內區高雄市議員陳明澤住處後方鐵皮屋，破獲大型職業天九牌賭場，共查獲89名男女賭客，包含現場負責人2名及把風1名，賭客中竟赫見市議員陳明澤也在其中，起出賭資71萬元，檢警將他們帶回湖內分局漏夜偵訊。
湖內副分局長顏證文說，帶回的賭客大多60歲左右的中老年人為主，都是來自台南、高雄、鳳山等地的外地民眾。陳明澤向警方供稱，該處是媽媽的房子，租給一名蔡姓男子，原本說是用來當倉庫，不清楚實際用途為何。
顏證文表示，全案由檢方指揮偵辦，交由雄檢統一發言。
出身湖內的陳明澤是現任民進黨籍的高雄市議員，已經連任四屆，屬於實力派的地方型民代，他位於湖內區中山二路的住家外觀一切正常，但屋後有一個大型停車場和鐵皮屋，賭客就是在此聚賭。
(中時)
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