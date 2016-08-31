美網》5金花闖大滿貫首輪 中國大陸女網寫新頁
中國大陸在本屆美國網球公開賽共有「6朵金花」闖進會內賽，包括打敗大會第23種子卡莎基娜的王薔在內，共有5名女將闖過美網首輪，這是中國大陸史上最多女將闖過大滿貫賽首輪的一次，寫下對岸女網新頁，而唯一沒有闖過頭關的，則是曾與謝淑薇搭檔的彭帥。
中國大陸金花美網首日就來勢洶洶，世界排名第61的鄭賽賽首輪遭遇甫在里約奧運拿下波多黎各史上首面金牌的普伊，就以6比4、6比2獲勝，開啟中國金花的好運，接下來從會外賽晉級的段瑩瑩與王雅繁也分別擊敗對手，闖進美網第2輪。
美網次日持續傳出捷報，世界排名第6的王薔，首輪遭遇俄羅斯19歲小將卡莎基娜，面對排名急速上揚到生涯新高的對手，王薔以6比4、2比6、6比2風光淘汰種子奪勝，張帥也以兩個6比1輕取澳洲對手晉級次輪。
唯一沒晉級的則是曾與台灣女將謝淑薇搭檔拿下大滿貫女雙冠軍的彭帥，她與世界排名第68的地主好手利浦琴珂展開激戰，率先拿下首盤的她，卻在次盤浪費4個賽末點，並被對手逼進第3盤，最終以6比4、6比7（7比9）、3比6吞敗，成為唯一未能晉級的中國金花。
過去中國大陸在大滿貫賽最多女將晉級次輪的紀錄，是2006年的法網與溫網的4人，當時有李娜、鄭潔、彭帥與孫甜甜闖進次輪，如今4人僅勝彭帥仍在奮戰，但也在本屆美網首輪落敗，象徵中國女網世代交替已有成就，相較台灣只有謝淑薇一人在首輪落敗，看得出兩岸女子網球實力消長。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。