美網》5金花闖大滿貫首輪 中國大陸女網寫新頁

中國網球女將王薔擊敗大會第23種子，闖進美網第2輪。（新華社）

中國大陸在本屆美國網球公開賽共有「6朵金花」闖進會內賽，包括打敗大會第23種子卡莎基娜的王薔在內，共有5名女將闖過美網首輪，這是中國大陸史上最多女將闖過大滿貫賽首輪的一次，寫下對岸女網新頁，而唯一沒有闖過頭關的，則是曾與謝淑薇搭檔的彭帥。

中國大陸金花美網首日就來勢洶洶，世界排名第61的鄭賽賽首輪遭遇甫在里約奧運拿下波多黎各史上首面金牌的普伊，就以6比4、6比2獲勝，開啟中國金花的好運，接下來從會外賽晉級的段瑩瑩與王雅繁也分別擊敗對手，闖進美網第2輪。

大陸女網好手鄭賽賽，昨日在女單首輪拍落里約奧運金牌得主的普伊，順利挺進次輪。（新華社資料照）

美網次日持續傳出捷報，世界排名第6的王薔，首輪遭遇俄羅斯19歲小將卡莎基娜，面對排名急速上揚到生涯新高的對手，王薔以6比4、2比6、6比2風光淘汰種子奪勝，張帥也以兩個6比1輕取澳洲對手晉級次輪。

唯一沒晉級的則是曾與台灣女將謝淑薇搭檔拿下大滿貫女雙冠軍的彭帥，她與世界排名第68的地主好手利浦琴珂展開激戰，率先拿下首盤的她，卻在次盤浪費4個賽末點，並被對手逼進第3盤，最終以6比4、6比7（7比9）、3比6吞敗，成為唯一未能晉級的中國金花。

過去中國大陸在大滿貫賽最多女將晉級次輪的紀錄，是2006年的法網與溫網的4人，當時有李娜、鄭潔、彭帥與孫甜甜闖進次輪，如今4人僅勝彭帥仍在奮戰，但也在本屆美網首輪落敗，象徵中國女網世代交替已有成就，相較台灣只有謝淑薇一人在首輪落敗，看得出兩岸女子網球實力消長。

(中時電子報)

段瑩瑩昨日也力退希臘選手，晉級女單第2輪。（新華社）