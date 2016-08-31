K-POP演唱會9月30日首爾登場 門票免費

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首爾市江南區政府今天表示，韓流慶典K-POP演唱會將於9月30日下午6時30分在首爾永東大路舉行。SHINee、Wonder Girls、2PM、SISTAR、AOA等20多支男女偶像團體將閃亮登場。

此次演唱會是2016 Korea Sale FESTA（韓國購物旅遊體驗節）的開幕演出，也是2016江南慶典的開幕活動。演唱會由江南區政府、文化體育觀光部、產業通商資源部聯合主辦。當天演唱會門票免費。

南韓聯合新聞通訊社報導，永東大路三成站十字路口至COEX十字路口路段的7條車道將從9月30日零時至10月1日上午5時實施交通管制。

從9月30日到10月3日，COEX廣場一帶還將舉行K-文化、K-美容、K-時尚、K-飲食等豐富的活動。

據報導，江南區政府配合2016 Korea Sale FESTA，以「秋，沉浸在江南」為主題舉辦2016江南慶典，除了30日的演唱會之外，還籌劃了時尚慶典和國際和平馬拉松大賽等活動。1050831

(中央社)