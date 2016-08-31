原競選據點後方查獲賭場 陳明澤澄清

我要評比

高雄市議員陳明澤原競選據點後方停車場一處鐵皮屋遭查獲疑開設賭場，陳明澤今天表示，是母親在1個月前出租給蔡姓房客要當倉庫使用，用途為何，他不清楚。

台灣高雄地方法院檢察署檢察官指揮高雄市政府警察局特勤隊員和督察室人員，昨天深夜前往高雄市湖內區中山二路的陳明澤原競選據點後方停車場一處鐵皮屋，查獲疑開設天九牌賭場，當場有賭客60多人，並查扣賭資近新台幣80萬元，帶回偵辦。

負責查緝的警方人員表示，檢警前往鐵皮屋查獲賭場時，由於鐵皮屋主是陳明澤，請當時在原競選據點的陳明澤說明。

陳明澤受訪表示，那棟房子是父母居住，他的服務處不在這裡。

他說，房子是母親在1個月前出租給蔡姓房客要當倉庫使用，用途為何，他不清楚。可能房客認為租金划不來，才讓人在這裡玩牌。

陳明澤曾任民主進步黨高雄縣黨部主任委員，及歷屆縣市長選舉輔選重要幹部。1050831

(中央社)