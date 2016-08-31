克里斯小子涉攻擊 遭洛城警方逮捕

洛杉磯警方表示，歌手克里斯小子（Chris Brown）涉嫌持械攻擊，遭警方逮捕。警方稍早接獲1名婦女報案稱，克里斯小子拿槍抵著她，警方前往現場和克里斯小子對峙數小時之久。

警方表示，克里斯小子已經被送到警局。

路透社報導，27歲的克里斯小子否認有任何不法，在社群網站Instagram貼文表示， 他醒來發現警察在家門外，他們需要搜索狀，入內搜索。

娛樂媒體TMZ.com張貼了一張警方搜索時，克里斯小子和警察，還有律師葛瑞格斯（Mark Geragos）站在屋外的照片。

洛杉磯警方表示，警方在凌晨3時11分獲報，處理克里斯小子的案件。

自稱報警的柯蘭（Baylee Curran）也上Instagram貼文表示：「你們真的認為我想要這樣做，是我造成的嗎？如果有人用槍抵著你的頭，你會怎麼做？報警。」柯蘭今年摘下加州地區選美佳麗（Miss California Regional）后冠。

柯蘭也告訴八卦網站TMZ，她和1位朋友到克里斯小子家中的浴池，在她稱讚1名隨從的珠寶飾品的時候，他開始生氣。

以Run it和Kiss Kiss等歌曲稱霸單曲排行榜的克里斯小子，多年來多次觸犯法律。

其中最惡名昭彰的莫過於在2009年葛萊美獎（Grammy Award）前夕，克里斯小子毆打當時的歌手女友蕾哈娜（Rihanna）被定罪，而錯過這場年度音樂盛會。1050831

(中央社)