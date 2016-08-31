克里斯小子涉攻擊 遭洛城警方逮捕
洛杉磯警方表示，歌手克里斯小子（Chris Brown）涉嫌持械攻擊，遭警方逮捕。警方稍早接獲1名婦女報案稱，克里斯小子拿槍抵著她，警方前往現場和克里斯小子對峙數小時之久。
警方表示，克里斯小子已經被送到警局。
路透社報導，27歲的克里斯小子否認有任何不法，在社群網站Instagram貼文表示， 他醒來發現警察在家門外，他們需要搜索狀，入內搜索。
娛樂媒體TMZ.com張貼了一張警方搜索時，克里斯小子和警察，還有律師葛瑞格斯（Mark Geragos）站在屋外的照片。
洛杉磯警方表示，警方在凌晨3時11分獲報，處理克里斯小子的案件。
自稱報警的柯蘭（Baylee Curran）也上Instagram貼文表示：「你們真的認為我想要這樣做，是我造成的嗎？如果有人用槍抵著你的頭，你會怎麼做？報警。」柯蘭今年摘下加州地區選美佳麗（Miss California Regional）后冠。
柯蘭也告訴八卦網站TMZ，她和1位朋友到克里斯小子家中的浴池，在她稱讚1名隨從的珠寶飾品的時候，他開始生氣。
以Run it和Kiss Kiss等歌曲稱霸單曲排行榜的克里斯小子，多年來多次觸犯法律。
其中最惡名昭彰的莫過於在2009年葛萊美獎（Grammy Award）前夕，克里斯小子毆打當時的歌手女友蕾哈娜（Rihanna）被定罪，而錯過這場年度音樂盛會。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。