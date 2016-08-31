北京清華教授遭詐8千萬 網友議論紛紛

我要評比

北京清華大學一名教授遭電信詐騙人民幣1760萬元（約新台幣8300萬元），不料，所屬的北京清華大學還就此公開發布通報，雖是呼籲大家小心詐騙，但這名教授的身分因此更引起網友議論。

有網友笑稱「罪犯是麻省理工畢業的吧」、「這最高學府老師的智商也是沒的說了」；也有網友對詐騙損失感到震驚：「一個老師居然有這麼多財富，真耐人尋味」。

北京青年報報導，這則由清華大學液晶大樓物業服務中心發布的「警情通報」30日在網路上熱傳，通報稱，8月29日晚上11時25分，中關村派出所110接報，海淀區藍旗營小區清華大學一老師，被冒充公檢法電信詐騙人民幣1760萬元。

通報呼籲，各單位加強員工宣傳力度，擴大宣傳範圍，減少和避免此類案件發生。一旦發現此類情況，請第一時間告知警方。通報時間為8月30日。

北京警方證實，這起詐騙案已開始調查。

星島日報報導，近年大陸詐騙猖獗，清華大學為提高學生的防範意識，還安排學生在接到錄取通知書後，完成一個題庫測評，內容涉及電騙案例、交通常識等，共計600條問題。然而，「校方顯然忽視了老師也需要提高防範意識」。1050831

(中央社)