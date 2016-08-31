吉賽兒年撈近10億 蟬聯最賺超模15年

我要評比

巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）蟬聯全球收入最高女性模特兒。根據今天的「富比世」雜誌（Forbes），她以3050萬美元（新台幣9.73億元）年收入登上2016超模排行榜冠軍。

卡戴珊（Kardashian）家族成員坎達兒珍娜（Kendall Jenner）今年收入則是突飛猛進，比去年多了1倍以上。

路透社報導，現年20歲、電視實境秀「卡戴珊家族」之一的坎達兒珍娜，可說是2016年度的最大贏家，去年她還排名在16名，今年一舉躍升到第3。

由於和雅詩蘭黛（Estee Lauder）與凱文克萊（Calvin Klein）合作，她的年度收入從去年的400萬美元，今年跳至1000萬美元（新台幣3億1750萬元）。

同列第3的還有出身美國伊利諾州（Illinois）、24歲的名模卡莉克勞斯（Karlie Kloss），她收入也較去年倍增，達1000萬美元。富比世指出，卡莉克勞斯的活動邀約比任何在排行榜上的模特兒都還要多。

挾著香奈兒（Chanel）、科絲特娜·艾雷拉（Carolina Herrera）與潘婷（Pantene）的豐厚合約，根據獨立報（Independent），現年35歲的吉賽兒從2002年就一直是這個榜上的冠軍。

同樣來自巴西、「維多利亞的秘密」御用超模艾卓安娜莉瑪（Adriana Lima），在媚比琳（Maybelline）與萬國錶（IWC）等品牌支持下，以1050萬美元（新台幣3億3337萬元）的收入穩坐今年排行榜亞軍。（譯者：中央社許湘欣）1050831

(中央社)