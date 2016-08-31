北歐國會議員友好協會訪挪 推國會外交
立法院「中華民國與北歐五國國會議員友好協會」會長、立法委員張麗善偕立委呂玉玲、柯志恩及許毓仁等共7人於當地時間28日中午自瑞典搭機抵達挪威訪問3天。
訪團訪挪期間，駐挪威代表程其蘅偕秘書許秀琴全程陪同，除與挪威前總理、奧斯陸挪威奧斯陸中心主席龐德維克（Kjell Magne Bondevik）及僑領午餐聚敘，程其蘅特別準備生日蛋糕為龐德維克慶生，氣氛溫馨愉悅。
訪團並至駐處聽取由程其蘅主持的業務簡報，也拜會奧斯陸市議員梅爾（Peter Myhre），考察諾貝爾和平獎制度暨參訪頒獎地點奧斯陸市政廳。
另訪團於29日拜會挪威國會友台小組主席Erlend Wiborg暨財政委員會主席Hans Olav Syversen，ErlendWiborg親於議會大門迎接訪團，並親自導覽國會建築及議事大廳，隨後也加入國會會議室的座談會。
Erlend Wiborg及Hans Olav Syversen分別致詞表示，對張麗善一行訪挪表示歡迎，並就持續強化台挪雙邊國會交流與互動、邀訪工作、加強雙邊經貿、科技及文化交流、兩岸關係等議題廣泛交換意見。
國會座談後續，Erlend Wiborg及Hans Olav Syversen夫婦、挪威國會第四副議長史考（Ingjerd Schou）暨挪威國會地方政府與公共行政委員會主席Helge Andre Njastad餐敘交流，成功推動國會外交。
訪團並考察奧斯陸市市政規劃與重要文化建設，過程順利圓滿，訪團成員都表示訪問成果豐碩，於30日下午3時離埠搭船赴丹麥繼續訪問。1050831
(中央社)
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