台灣助尼國發展竹藝 推廣中心啟用

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台灣協助尼加拉瓜推廣竹藝，當地時間27日舉行「竹計畫設計及推廣中心」啟用典禮。

中華民國駐尼加拉瓜大使莊哲銘與尼國家庭經濟部（MEFCCA）部長奇恩（Maria Auxiliadora Chiong）共同主持竹計畫設計及推廣中心啟用典禮。國合會駐尼首席計畫經理潘生才、竹計畫經理鄭坤木、竹工藝業者及園區遊客等約150人觀禮。

莊哲銘表示，竹不僅可做為食材及建材，亦可製成家具及手工藝品；台尼簽署竹計畫迄今短短數月內已獲具體初步成果令人欣慰，技術團及計畫經理之辛勤付出值得嘉勉，對尼家庭經濟部和農牧科技署（INTA）的配合與協助表示感謝。

奇恩致詞感謝中華民國政府及人民對此計畫之協助，表示計畫共包括4階段，今日竹展示中心為第一階段，其他尚有竹工坊（講習中心）、竹加工廠及辦公室將陸續興建。

他強調此案計畫將增加商業用竹林栽培面積，以提升尼國竹工藝之生產效率，同時協助建構竹產業推廣及技術輔導能力，照顧小農以增進竹業產值等語。

中華民國政府與尼加拉瓜共和國政府自2014年10月27日簽署兩國技術合作框架協定以來，迄今已簽署執行稻種、竹栽培及竹工藝、菜豆種子以及煮食蕉四項技術合作計畫。1050831

(中央社)