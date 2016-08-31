YouBike當機 微笑單車：因新系統軟體毀損

YouBike當機，微笑單車發言人劉麗珠今天表示，凌晨1時30分因更新停車柱上的控制器系統，因系統軟體有毀損，導致全台6個縣市停車柱無法使用，希望在晚間可全部修復完成。

台北市交通局上午6時多收到簡訊通知，因全國YouBike系統凌晨例行維護更新時，造成控制器異常無法使用，相關系統受影響，目前全台6縣市已暫停使用。1050831

(中央社)