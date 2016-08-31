吳新興訪薩出席中美洲傳統僑社年會

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中美洲暨巴拿馬6國中華、華僑總會聯合總會第51屆年會暨第44次懇親大會當地時間27日圓滿落幕，為期4天的活動共有超過350名來自6國僑界俊彥與會。

僑界分別來自哥斯大黎加、尼加拉瓜、宏都拉斯、薩爾瓦多、瓜地馬拉及多明尼加6國。僑務委員會委員長吳新興、華僑協會總會理事長黃海龍及駐薩爾瓦多大使李新穎均受邀參加。

6國聯合總會創會於西元1966年，現已成為團結中美洲各國僑社和凝聚彼此向心力的中心組織，今年適逢屆滿50周年，相關活動均擴大舉行。

24日吳新興偕各國代表到中華民國廣場向國父銅像獻花，之後拜會薩國外交部長馬蒂內茲（Hugo Martinez），25日晚間盛大舉行開幕式，並由李新穎恭讀總統蔡英文賀電，26日晚間舉行6國華裔皇后選美大賽，由巴拿馬華裔小姐奪冠，27日晚間舉辦年會閉幕式，大會圓滿落幕。1050831

(中央社)