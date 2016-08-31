設置燈具感應 環球科大邁智慧型圖書館

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環球科技大學今天表示，圖書館燈具設置感應系統，達到節能減碳效果，邁向智慧型圖書館。

環球科大指出，獲得經濟部能源局「大學校院圖書館智慧照明研究示範計畫」指定場域與最高450萬元補助，將圖書館2至4樓主要活動區域燈具，更換成LED，估計每年可節省新台幣33萬多元電費，減碳量80公噸。

透過智慧型晝光感知系統，光感應系統，圖書館的燈具可配合讀者的位置，自動進行燈具的感應開啟，並根據戶外光源的強弱，調整室內光源強度，圖書館可減少開啟不必要的燈具，達到節能減碳目標。

再者，透過智慧型尋書指引系統、閱讀桌照明節電系統、行動APP圖書服務等，讀者只要透過館藏系統查詢所需圖書，書架上方指引燈就會亮起。

若想在個人閱覽桌進行閱覽，只需要感應借閱證件，就可開啟閱覽桌的電源，離開後電源自動關閉，再也不需要人工進行燈具開關。

另外，現在智慧型手機、平板電腦普及，圖書館推出「行動APP圖書服務」，結合借閱證和手機，讓讀者不用再隨身攜帶借書證，只需要透過手機就可以進出圖書館、進行借還書的動作。1050831

(中央社)